В Украине готовят закон “О труде”: нововведения коснутся каждого работника

В Украине будет новый закон, регулирующий трудовые отношения. Верховная Рада рассмотрит подготовленный правительством законопроект «О труде», который должен заменить Кодекс законов о труде (КЗоТ), действующий в нашей стране больше полувека — с 1971 года. Изменений предполагается немало, а некоторые из них — кардинально повлияют на трудовые отношения. «Одесская жизнь» выясняла, что изменится, а что сохранится в трудовом законодательстве.

КзоТ — «на пенсию»

Главное, что стоит усвоить: в историю уйдет действующий Кодекс законов о труде. Сменит его всего один закон — №2708 «О труде».

Разработчик документа — Кабинет министров. Законопроект состоит из 98 статей, которые распределены по десяти разделам. Также в документе есть положения, которые вносят изменения или отменяют, помимо действующего КзоТа, несколько десятков законов в области труда.

Удаленная работа и гибкий график

Предполагается, что выполнение работы может быть и дистанционным. При этом не должно быть никаких ограничений объема трудовых прав работников. Дистанционные работники распределяют рабочее время по своему усмотрению, на них не будут распространяться правила внутреннего трудового распорядка.

Проект закона также предусматривает для работника гибкий график, причем как во время трудоустройства, так и в процессе работы. Он может быть предоставлен на определенный отрезок времени или на постоянной основе.

Заявление по вайберу и «договорняк»

Новый закон позволит сотруднику расторгнуть трудовой договор не только после письменного уведомления, но и при помощи электронных средств связи.

— Теперь можно предупреждать не только письменно, но и электронными средствами связи. Только нужно отметить, какими именно в трудовом договоре (дать электронный адрес, на который будет отправлено сообщение, контакт в ватсапе и т.д.), — сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Чиновник добавил, что, как и ранее, сотрудник должен уведомить о своем намерении за две недели до ухода.

Также разработанный законопроект предусматривает список причин, по которым работник может уволиться раньше, чем через две недели. Это должно быть прописано в трудовом договоре.

Оплата труда и увольнение

В целом, в предлагаемом законопроекте вводятся различные сроки предупреждения работодателем об увольнении работника:

для отработавшего меньше 6 месяцев — за 15 дней,

для отработавшего год и более — за 30 дней,

для отработавшего 5 лет и более — 60 дней,

для отработавшего свыше 10 лет — 90 дней.

Предлагается ввести норму, по которой работника можно уволить немедленно, без его согласия, но оплатив ему двойную зарплату, например, не за два месяца, а за четыре месяца вперед. Также в документе предполагается, что можно уволить человека без его согласия, если он болеет не только 120 дней подряд, но и свыше 150 календарных дней в течение года, а также, если он 10 дней не был на работе, его местоположение неизвестно и связи с ним нет.

В оплате труда завершен отказ от средневековых «оброковых» норм. Так, отменена натуральная оплата труда по решению работодателя (зерном, сахаром и т. д.). Разработчики закона настаивают — зарплата только деньгами!

Кроме того, за работу в тяжелых, вредных и опасных условиях труда установлена доплата — не менее 4% от зарплаты.

Главные положения законопроекта «О труде»

Что сохранилось:

Бессрочные трудовые договоры.

Запрещение любого принудительного труда.

За призванными на срочную службу или мобилизованными сохраняются место работы и должность.

Рабочее время составляет не более 40 часов в течение 7-дневного периода (сейчас — «в неделю»). Для лиц, занятых тяжелыми и вредными работами, и несовершеннолетних — 36-часовая рабочая неделя.

Минимальная зарплата сотрудника, отработавшего полный месяц, является гарантированной и не может быть уменьшена. С 1 января 2020 г. она составляет 4723 грн./мес. (без вычета налогов);

Оплата труда за работу в ночное время должна быть выше минимум на 20%, чем в дневное время.

Первые пять дней временной нетрудоспособности оплачивает работодатель, остальные — Фонд временной нетрудоспособности.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск не менее 24 календарных дней за каждый отработанный год. Для лиц до 18 лет оплачиваемый отпуск 31 календарный день.

Оплачиваемый отпуск по беременности и родам не менее 126 дней, неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком — до 3-х лет.

Запрещено увольнение беременных и находящихся в декрете за исключением случаев ликвидации предприятия или смерти физлица-работодателя.

Что изменилось:

Подробный письменный договор между работником и работодателем становится обязательным и является основным документом при решении трудовых споров.

В договор работник имеет право внести индивидуальные предложения по штрафам и компенсациям за нарушение работодателем условий договора. Но только при обоюдном согласии сторон.

Отменена необходимость получения согласия работника на его перевод на временную или постоянную работу на том же предприятии, либо на другое предприятие, в другую местность.

Испытательный срок — не более 3 месяцев. Сейчас 1 месяц для рабочих профессий, до 3 месяцев для специалистов и до 6 месяцев — для руководителей.

Запрещается любая дискриминация в сфере трудовых отношений в зависимости от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, сексуальной ориентации, возраста, состояния здоровья и т. д.

Трудовые книжки переводятся в электронную форму.

Отпуск за свой счет увеличен с 15 до 30 календарных дней.

Стало больше разновидностей трудовых договоров, которые обеспечат страховой стаж, необходимый для пенсии.

В случае принятия парламентом, новый закон «О труде» вступит в силу через 6 месяцев после рассмотрения. Еще в течение года будет действовать переходный период, за время которого должна произойти адаптация трудовых отношений и кадровых документов.

Фото: 5 канал

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