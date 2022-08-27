Неспокойная ночь в Одессе: был ли это только гром?

Ночь на субботу, 27 августа 2022 года, прошла в Одессе под вспышки молнии и звуки грома, но, слава богу, обошлось без воздушных тревог и обстрелов. Об этом сообщил в утреннем обращении спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

Между тем, по данным ОВА, сейчас в Черном море остаются вражеские корабли, несущие на борту крылатые ракеты типа «Калибр». К тому же, их количество немного увеличилось до двух надводных кораблей и двух подводных лодок (ранее их насчитывали два). Суммарный залп ракет – 24 «Калибра».

Отметим, что звуки грозы вечером пятницы испугали многих одесситов. А в Оперативном командовании «Юг» предупредили, что, несмотря на то, что повода для паники нет, терять бдительности все же не стоит, так враг коварный враг вполне может воспользоваться погодными условиями для нанесения удара.

Помимо этого, Братчук поделился и хорошими новостями: три порта Большой Одессы – Одесса, Черноморск и Южный – уже перекинули на экспорт около миллиона тонн агропромышленной продукции. Таким образом, «зерновой» проект работает, а это – наполнение нашего бюджета и спасение мира от продовольственного кризиса.

Есть хорошие новости и из мира спорта: военные спортсмены из Одесской области уже заслужили шесть медалей на Всемирных соревнованиях военных в США.

А вот, что не очень хорошо, так это мины в нашем море, которые из-за шторма могло сорвать с якорей, после чего они могут начать дрейфовать в море и прибиться к берегу. И уже в который раз Братчук просит жителей Одессы и области не пренебрегать правилами безопасности.

Напомним, ранее, подводя итоги 26 августа, глава Одесской ОВА Максим Марченко «прошелся» по новым путинским планам.