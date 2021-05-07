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Несостоявшийся “Сквер демократии и свободы слова” в Одессе расчищают под летнюю площадку ресторана – активист(видео)

Несостоявшийся “Сквер демократии и свободы слова” в Одессе расчищают под летнюю площадку ресторана – активист(видео)

В Одессе в сквере на пересечении Фонтанской дороги и улицы Сегедской сносят клумбы, расчищая территорию под летнюю площадку ресторана.

Об этом в Фейсбук сообщает экологический активист, глава организации “Зеленый лист” Владислав Балинский.

“Не предъявив полиции ни единого документа на нарушение объектов благоустройства, на размещение летней площадки, нанял рабочих и начал демонтаж цветочных клумб. В этом сквере расположен памятный знак “Принципов свободы слова, демократии и труда журналистов электронных СМИ” и по задумкам Зелений лист, ГО он должен составлять единый зеленый комплекс вместе с высаженной аллеей “Зеленый тоннель любви”, – информирует активист.
Он также сообщил, что активисты обращались к мэру Одессы Геннадию Труханову создать в этом месте “Сквер демократии и свободы слова”, однако это решение еще не принято.
“Нам пришел ответ, что городская власть разделяет наше стремление, но сквер может быть создан только после внесения в генплан Одессы соответствующих изменений. Вот так, у жителей города отбираются последние места отдыхам и рекреации”, – отмечает Балинский.

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