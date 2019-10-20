Несколько советов для кухни, о которых знают немногие

Порой приготовление пищи превращается в сущий ад. Мы решили собрать советы, которые упростят вашу жизнь на кухне.

1. Как быстро очистить овощи от семян.

Чтобы легко вынуть семена из тыквы и кабачка, используйте специальную ложку для мороженого. Ее заостренный край легко избавит овощи от семечек.

2. Как избавить блюдо от лишнего жира.

Если готовое блюдо оказалось неожиданно наваристым, можно легко удалить излишки жира с помощью пары кусочков льда и бумажного полотенца. Заверните лед в салфетку и проведите ею по поверхности блюда. Лед притягивает плавающий жир, как магнит, и тот застывает на салфетке.

3. Что делать с пищевой пленкой.

Пищевая пленка тянется и рвется? Храните ее в холодильнике, как поступают все шеф-повара мира. Холодная пленка легка в обращении, меньше прилипает и не вызывает привычного раздражения.

4. Легко чистим цитрусовые.

Совет специально для тех, кто не любит чистить апельсины, лимоны или мандарины: поместите фрукт в микроволновую печь на 20 секунд, после чего легко очистите плод от кожуры.

5. Чистим варенные яйца.

Добавьте соду или уксус в воду при варке яиц. Оба вещества проникают внутрь скорлупы и облегчают отделение ее от белка.

6. Выжимаем больше сока из фруктов

Чтобы получить максимум сока из лимона, сначала охладите фрукт, а затем отправьте в микроволновку на 15-20 секунд.

7. Как легко натереть мягкий сыр.

Перед натиранием поместите сыр в морозилку на 30 минут. Затвердевший сыр не будет прилипать к терке и станет более рассыпчатым.

8. Разогреваем правильно выпечку.

Чтобы разогреть пиццу или любую другую выпечку в микроволновке, поставьте рядом стакан с водой. Таким образом испаряемая влага не даст слишком пересушить изделие.

9. Сохраняем зелень надолго.

Чтобы сохранить все полезные свойства зелени, заморозьте ее в формочках для льда. Можно использовать воду или оливковое масло.

10. Очищаем чугунную сковороду.

Чтобы на чугунной посуде со временем не образовалась ржавчина, не стоит чистить ее обычными средствами. Для очистки лучше использовать обыкновенную соль. Такой способ, ко всему прочему, избавит посуду от навязчивого запаха специй, которые вы использовали при готовке.

11. Чистим деревянные дощечки.

Чтобы избавить деревянную доску от запаха и остатков пищи, натрите ее крупной солью и оставьте в таком состоянии на 10-15 минут. После протрите половинкой лимона и высушите. Такая процедура гарантированно не оставит следа от неприятных запахов.

12. Как избавить руки от запаха еды.

Чтобы избавить свои руки от навязчивого запаха лука или чеснока, используйте лимон или пищевую соду. Просто натрите ими руки и смойте водой.

Фото: dominafiesta.com