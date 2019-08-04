Непогода: в Одесской области за ночь обесточено 25 населенных пунктов

Сложные погодные условия – дождь, порывы ветра гроза – привели к тому, что в Украине обесточены 40 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба ГС ЧС Украины.

В ночь с 3 на 4 августа в Одесской области обесточены 25 населенных пунктов, в Кировоградской – 15.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Всего за сутки спасатели откачали более 1 тыс. 300 м3 воды, выезжали на буксировку автотранспорта и перевозку людей, уборку деревьев.

Фото: Главком