Непогода в Одессе: затопленные улицы, град и смерч на границе области (видео)

В Одессе были из-за сильного дождя подтоплены некоторые улицы. В Одесском районе кое-где прошел град. А на границе области очевидцам удалось снять довольно крупный смерч.

Вслед за оглушительными раскатами грома и вспышками молний, на одесские улицы обрушился дождь. Некоторые из них оказались подтопленными, если не целиком, то в отдельных местах. Ливень сопровождался сильными порывами ветра.

(Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика)



Из разных уголков города появляются видео, на которых можно увидеть, что проезд в некоторых районах города затруднен.

В Великодолинском прошел мелкий, но обильный град.

А на границе с Одесской областью, в Коблево, очевидцам даже удалось снять на видео немаленький смерч.

Этот же смерч, снятый со стороны села Кошары Одесской области:

Напомним, что на сегодня в Одессе обещали грозу с осадками и сильными порывами ветра. В этой связи городские власти даже объявлили штормовое предупреждение.