25 мая в Одессе возможны дождь, гроза и ветер: объявлено штормовое предупреждение

По прогнозу синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей в четверг, 25 мая, в Одессе возможны гроза, осадки и сильные порывы ветра.

Прогноз погоды в Одессе 25 мая

Облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром туман.

Ветер северный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.

Ночью 14-16°C, днем 22-24°C. Температура морской воды 19-20°C.

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза.

Ночью и утром туман. Ветер северный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.

Ночью 11-16°C, днем 22-27°C.

На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтого) опасности по Одессе и области.

Ночью и утром 25 мая ожидается туман, видимость 200-500 м, днем гроза, шквал, 15-20 м/с.

Штормовое предупреждение

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин.

Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. Поэтому в пляжной зоне находиться опасно — возможен неконтролируемый подрыв мины.