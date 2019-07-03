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Новости Одессы и Одесской области

Непогода в Одессе: упавшие деревья блокируют работу транспорта

Непогода в Одессе: упавшие деревья блокируют работу транспорта

Дождь с сильными порывами ветра прошел сегодня в Одессе во второй половине дня.

Специалисты ”Горзелентреста” зафиксировали падение 17 деревьев  по адресам: ул. Успенская, 13, ул. Пастера, 36, ул. Болгарская, 63 и 65, ул. Семинарская, 1/2, ул. Торговая, ул. Филатова, 86, ул. Краснова, 3, ул. Пантелеймоновская, 6, ул. Черноморского казачества, Соборная площадь, ул. Преображенская, 52, проспект Гагарина, 13а, Французский бульвар, 24, проспект Шевченко, 11.

Поваленные стволы блокируют движение транспорта как раз во время завершения рабочего дня.

По информации «Одесгорэлеткротранса», сейчас не работают трамвайные маршруты № 1, 3, 5, 10, 11, 15, 28, а также троллейбусные маршруты № 2,5,7.

Работники производственно-технической службы ликвидируют аварийные ситуации.

”Горзелентрест” просит жителей города быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач.

Фото: пресс-служба “Горзелентреста”

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