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Непогода в Одессе: часть трамвайных маршрутов не работает (обновлено в 9:35)

Непогода в Одессе: часть трамвайных маршрутов не работает (обновлено в 9:35)

В Одессе в связи со последствиями сильного ветра и снегопада часть трамвайных маршрутов не работает, часть – функционирует ограниченно. Некоторые трамваи заменили автобусами. 

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Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Одессы по данным на 9:00 пятницы, 29 января.

Ситуация такова:

  • не работают трамвайные маршруты № 20, 21 (на линию вышли автобусы).
  • движение трамвайных маршрутов № 1 и 7 происходит до улицы Паустовского.
  • трамвайные маршруты № 3,27 работают до 11 станции Люстдорфской дороги.
  • в связи с падением дерева на контактную сеть на пересечении улиц Пантелеймоновской и Канатной было временно приостановлено движение трамвайных маршрутов № 5,28. По данным на 9:30 они уже работают.

Напомним, что в поездах из Одессы в киевском направлении увеличили количество мест

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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