Снежная стихия: “Укрзалізниця” добавила места в пассажирских поездах из Одессы

“Укрзалізниця” увеличила количество мест в поездах из Одесской области области в киевском направлении. Это позволит уехать заблокированным непогодой людям.

Об этом сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика.

В частности, по два вагона добавили к поездам №105/106 Одесса-Киев и №145/146 Измаил-Киев.

Также сообщается, что “Укрзализныця” и в дальнейшем будет мониторить ситуацию и, в случае необходимости, увеличивать количество мест в поездах.

Напомним, трасса Одесса-Киев по-прежнему заблокирована.