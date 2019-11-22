Непогода: деревопад в Одессе продолжается

За последние сутки в Одессе из-за сильного ветра повалены 18 деревьев и 6 крупных веток. Зафиксированы 10 обрывов электросетей.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

В четверг, 21 ноября, деревья упали по адресам: просп. Добровольского (10-я линия), ул. Екатерининская угол ул. Еврейской, Хаджибейская дорога (возле школы), ул. Химическая, пер. Лунный, 4, пл. Десятого апреля угол ул. Раскидайловской (дерево на машине), ул. Варненская, 4, ул. Елисаветинская. Крупные ветки сломаны ветром по адресам: Французский бульвар, 46, ул. Косовская (ветка над переходом), ул. Черняховского (ветка на проводах), ул. Генерала Петрова, 29 (откололся кусок дерева), ул. А. Кутузакия, 19.

В пятницу, 22 ноября, повалены деревья по адресам: ул. Радостная, 23, ул. Екатерининская, 74, 7-я станция Фонтанской дороги, просп. Гагарина, Лунный переулок угол ул. Сегедской, ул. Бочарова, Адмиральский просп. («Вымпел»), сквер Космонавтов (откололась ветка тополя), ул. Генерала Петрова, 49, ул. Филатова, 76, парк Преображенский (ветка).

Коммунальные службы работают над последствиями непогоды. Задействованы 4 автовышки и 4 трактора. Около 120-ти сотрудников “Горзелентреста” распиливают и убирают упавшие деревья и ветки.

Одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой не оставлять машины под деревьями и линиями электропередач, а также ограничить пребывание на улице – возможно падение деревьев и электрических кабелей.

Напомним, из-за сильного ветра возле двух школ в Одессе обвалился большой рекламный щит.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета

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