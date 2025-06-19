Прогноз погоды в Одессе на 20 июня
Переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 17-19°C, днем 23-25°C.
Температура морской воды 15-16°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 20 июня
Переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 14-19°C, днем 22-27°C.
На автодорогах области видимость хорошая.
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