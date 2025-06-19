Июнь в Одессе: летняя листва

Прогноз погоды в Одессе на 20 июня

Переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 17-19°C, днем 23-25°C.

Температура морской воды 15-16°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 20 июня

Переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 14-19°C, днем 22-27°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

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