Нелегалы в швейном цеху и ДТП с автобусами: чрезвычайные новости Одессы и области 13 августа

В Одессе и Одесской области в четверг, 13 августа, было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий
- В катакомбах около села Холодная Балка Беляевского района потерялись двое глухонемых парней.
- В Кировоградской области на трассе Одесса-Киев столкнулись два пассажирских автобуса. Это произошло сегодня, 13 августа, вблизи села Большие Трояны.
- Под Одессой в ДТП попал пассажирский автобус, который ехал по маршруту Херсон-Щецин (Польша).
- В Главное управление Миграционной службы Одесской области полицейские доставили 25 граждан Вьетнама, которые нарушили миграционное законодательство.