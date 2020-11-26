Нелегальных мигрантов с Ближнего Востока в ЕС везли через Одесскую область (видео)

В грузовике, который на пароме прибыл из Турции в Черноморский рыбный порт в Одесской области, обнаружили нелегальных мигрантов.

Тринадцать граждан Турции, Сирии и Ирака пытались таким образом перебраться в Германию, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Однако нелегалов поймали полицейские и пограничники.

Мигрантов везли за деньги граждане Турции, водители фуры. Их задержали, равно как и мигрантов. Беженцев отправят на родину, а водителей ждет уголовное дело.

Ранее спецслужбы задержали мощную преступную группировку одесситов и крымчан. Они вербовали людей для переправки нелегальных мигрантов.