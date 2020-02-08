Неизвестные повредили скамейки в одесском сквере (фото)

Инцидент произошел в районе Сахарного завода.
Там в Красном сквере кто-то сломал скамейки.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба КП “Горзелентрест”.
Коммунальщики демонтировали оставшиеся от скамеек обломки. Их пообещали отремонтировать в производственных мастерских, после чего вернуть на прежнее место.
В “Горзелентресте” просят одесситов сообщать по номеру 102 в полицию, если стали свидетелями уничтожения или порчи городского имущества. Вандализм влечет за собой уголовное наказание – до трех лет лишения свободы.
Фото: КП “Горзелентрест”
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