Неизвестные повредили скамейки в одесском сквере (фото)

Там в Красном сквере кто-то сломал скамейки.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба КП “Горзелентрест”.

Коммунальщики демонтировали оставшиеся от скамеек обломки. Их пообещали отремонтировать в производственных мастерских, после чего вернуть на прежнее место.

В “Горзелентресте” просят одесситов сообщать по номеру 102 в полицию, если стали свидетелями уничтожения или порчи городского имущества. Вандализм влечет за собой уголовное наказание – до трех лет лишения свободы.

Фото: КП “Горзелентрест”

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