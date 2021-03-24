Недалеко от Французского бульвара в Одессе нашли повешенного мужчину

Сегодня днем в Одессе на склоне неподалеку от Французского бульвара местные жители нашли повешенного молодого человека.

Обстоятельства смерти мужчины выясняют правоохранители. По сообщению ГУНП в Одесской области, признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Для установления причины смерти тело направили на судмедэкспертизу.

Напомним, утром 22 марта в Одессе пожилой мужчина разбился насмерть, выпрыгнув с общего балкона на 13-м этаже многоэтажки по улице Академика Королева.

Ранее мы писали: Грустный рейтинг: Одесская область на 3-м месте по количеству самоубийств в Украине.

Фото: report.az