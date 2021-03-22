Суицид на Таирова: в Одессе мужчина свел счеты с жизнью, прыгнув с 13-го этажа

Сегодня утром, 22 марта, в Одессе мужчина разбился насмерть, выпрыгнув с общего балкона на 13-м этаже многоэтажки по улице Академика Королева, 56. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам свидетелей происшествия, на все уговоры не прыгать мужчина не реагировал. На место вызвали полицию, прибывшие стражи порядка попытались удержать мужчину, но в последний момент он прыгнул вниз.

Причина такого поступка неизвестна. Сейчас правоохранители просят жильцов дома опознать тело, но никто из местных жителей погибшего не знает. Не исключено, что он не проживал в этом доме.

На данный момент в полиции произошедшее не комментируют.

Фото: kh.vrorode.ua