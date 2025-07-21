Прогноз погоды в Одессе на 22 июля

Переменная облачность. Без существенных осадков, лишь вечером кратковременный дождь.

Ветер южный, 9-14 м/с. Температура ночью 21-23°C, днем 28-30°C.

Температура морской воды 17-18°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 22 июля

Переменная облачность.

Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер южный, 9-14 м/с, днем местами во время грозы шквал, 15-20 м/с.

Температура ночью 18-23°C, днем 33-38°C, местами до 28-30°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

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