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Неадекваты с оружием: в полиции рассказали о стрельбе в Одессе и области

Неадекваты с оружием: в полиции рассказали о стрельбе в Одессе и области

В Одесской области полицейские оперативно задержали троих мужчин за хулиганство с применением оружия.

Злоумышленникам в возрасте 22, 45 и 48 лет объявили подозрения по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Два события произошли в Одессе. Молодой человек, устроив конфликт с 25-летним прохожим в центре города, решил подкрепить свои аргументы запугиванием и, достав из автомобиля зарегистрированное ружье, выстрелил в землю.

В Киевском районе нетрезвый уроженец Житомирской области нецензурно выражался на случайных прохожих, а в ответ на просьбу прекратить шум трижды попал в 42-летнего одессита из пистолета вероятно травматического действия. Жизни потерпевшего ничего не угрожает, он отделался легкими травмами.

В Измаиле местный житель решил «развлечься» и устроил стрельбу из окна из зарегистрированного нарезного карабина, случайно попав в оконное стекло двух жительниц соседнего дома. К счастью, в результате его действий никто не пострадал.

Орудия преступления у правонарушителей изъяли, пистолет житомирянина был направлен на экспертизу. За хулиганство, совершенное с использованием огнестрельного оружия, мужчинам грозит от трех до семи лет тюрьмы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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