Не ремонтировалась более 70 лет: кто поможет спасти парадную лестницу Одесского археологического музея?

Средства собирают на донат-ресурсе «Велика ідея».

«Крыльцо сильно деформировалось, а лестница покрылась многочисленными трещинами», — сообщают в Музее.

В планах музея полная реконструкция внутренних конструкций крыльца, замена 30 старых ступенек на новые, изготовленные из украинского гранита, покрытие гранитными плитами верхней площадки крыльца размером 30 кв.м., установка дренажной системы, косметический ремонт крыльца и тому подобное.

До конца срока сбора средств на платформе осталось чуть более двух месяцев. На ремонт необходимо 950 000 грн. Пока собрано немногим более 15 тысяч.

И если вы думаете, что состояние лестницы — единственная проблема здания Музея, то ошибаетесь.

«Мало кто из наших посетителей, осматривая экспозицию музея, задумывается, что это лишь «верхушка айсберга». На самом деле, большинство экспонатов хранятся в фондохранилище музея, которое скрытое в недрах здания. Одно из таких помещений находится именно под лестницей парадного крыльца. Через поврежденные лестницы внутрь постоянно попадает влага, что вредит ценным артефактам», — сообщают в Музее.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, чем славится Одесский археологический музей.

Фото и скриншоты: Мария Котова