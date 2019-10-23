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Новости Одессы и Одесской области

Не лише аеропорт: через туман в Одесі обмежили роботу декількох морських портів

Не лише аеропорт: через туман в Одесі обмежили роботу декількох морських портів

У шести морських портах України ввели обмеження на лоцманську проводку та вантажні операції із зерновими через густий туман.

Про це повідомляється на сайті Адміністрації морських портів України.

Ще сім портів працюють без обмежень.

В портах  “Південний”, “Миколаїв” і “Ольвія” ввели обмеження на лоцманську проводку судів через туман. В “Скадовську” введені обмеження на лоцманську проводку судів без вказаної причини.

Обмеження на вантажні операції із зерновими введені в портах “Одеса”, “Херсон” і “Рені”.

Крім того, через туман закрито рух суден через Бузько-Дніпровсько-Лиманський канал та Херсонський морський канал.

Наразі без обмежень працюють морські порти “Чорноморськ”, “Маріуполь”, “Бердянськ”, “Ізмаїл”, “Усть-Дунайськ” і “Білгород-Дністровськ”.

Нагадаємо, що густий туман в Одесі заблокував виліт та посадку літаків у аеропорту.

Фото: Думская

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