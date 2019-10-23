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Новости Одессы и Одесской области

Густий туман в Одесі заблокував виліт та посадку літаків у аеропорту: деякі рейси відмінили

Густий туман в Одесі заблокував виліт та посадку літаків у аеропорту: деякі рейси відмінили

Погодні умови в Одесі та інших містах України спричинили колапс у низці аеропортів.

Про це повідомляється на сайті Міжнародного аеропорту Одеса.

Рейси Анталія – ​​Одеса та Бориспіль – Одеса затримуються, хоча повинні були прибути о 8 ранку. Рейс Стамбул – Одеса скасували, таке ж рішення прийняли в авіакомпанії “Motor Sich”, тому літак з Жулян теж не полетить.

Також густий туман спричинив затримку літаків з Риги, Борисполя, Стамбула, Кракова і Відня (якщо пілот не зможе піти на посадку на одеський аеродром, то полетить в сусідні аеропорти, або повернеться назад).

Окрім того скасована низка авіарейсів з Одеси. Так, вчасно до Стамбула і Відня літаки не полетять.

Фото: GoodFon

 

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