Новости Одессы и Одесской области

Не хотелось бы, чтобы на территории Одесской киностудии продавали квартиры — Зеленский

Не хотелось бы, чтобы на территории Одесской киностудии продавали квартиры — Зеленский

В Одессе можно построить современную киностудию на базе существующей, однако для  этого необходимы инвестиции.

Об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский, говоря об акционере киностудии Александре Ткаченко.

Это народный депутат от «Слуги народа», которого сегодня, 4 июня, Верховная Рада назначила министром культуры Украины.

“Я приезжал на Одесскую киностудию, чтобы посмотреть, что там происходит. Я не увидел ни одного строителя или застройщика, который бы построил какой-то дом или распилил землю Одесской киностудии. Поэтому очень бы хотелось, чтобы на территории Одесской киностудии не продавали и в будущем квартиры», – сказал Зеленский о киностудии, пишет «Интерфакс-Украина».

При этом президент отметил, что Ткаченко следует заняться поиском инвестиций для киностудии.

“Я знаю, что пока ему (Ткаченко – ред.) очень сложно найти инвестиции в Одесскую киностудию. А их нужно найти. Тогда можно построить современную киностудию, оставив при этом важные вещи, память, историю. Там есть музей кинематографии. То есть все в руках пана Ткаченко”, – сказал глава государства.

Сам Ткаченко, выступая в Верховной Раде во время обсуждения его кандидатуры на пост министра, заявил о намерении продать акции киностудии во избежание конфликта интересов.

Напомним, в феврале 2020 года стало известно, что государство может потерять контрольный пакет акций Одесской киностудии.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить