Не хотелось бы, чтобы на территории Одесской киностудии продавали квартиры — Зеленский

В Одессе можно построить современную киностудию на базе существующей, однако для этого необходимы инвестиции.

Об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский, говоря об акционере киностудии Александре Ткаченко.

Это народный депутат от «Слуги народа», которого сегодня, 4 июня, Верховная Рада назначила министром культуры Украины.

“Я приезжал на Одесскую киностудию, чтобы посмотреть, что там происходит. Я не увидел ни одного строителя или застройщика, который бы построил какой-то дом или распилил землю Одесской киностудии. Поэтому очень бы хотелось, чтобы на территории Одесской киностудии не продавали и в будущем квартиры», – сказал Зеленский о киностудии, пишет «Интерфакс-Украина».

При этом президент отметил, что Ткаченко следует заняться поиском инвестиций для киностудии.

“Я знаю, что пока ему (Ткаченко – ред.) очень сложно найти инвестиции в Одесскую киностудию. А их нужно найти. Тогда можно построить современную киностудию, оставив при этом важные вещи, память, историю. Там есть музей кинематографии. То есть все в руках пана Ткаченко”, – сказал глава государства.

Сам Ткаченко, выступая в Верховной Раде во время обсуждения его кандидатуры на пост министра, заявил о намерении продать акции киностудии во избежание конфликта интересов.

Напомним, в феврале 2020 года стало известно, что государство может потерять контрольный пакет акций Одесской киностудии.

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