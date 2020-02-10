Міський голова Одеси відхрещується від квартири в Лондоні, через яку НАБУ почало розслідування

Міський голова Одеси Геннадій Труханов заперечує, що його родина володіла квартирою в центрі Лондона, щодо якої здійснюють розслідування детективи Національного антикорупційного бюро.

Про це йдеться у матеріалі Слідство.Інфо.

– Ні я, ні моя донька не маємо жодного стосунку до цієї квартири, — зауважив Труханов. За його словами, слідство не виявило жодних фактів, які б підтверджували, що це помешкання перебуває у власності його родини.

У 2018 році наша редакція опублікувала розслідування про лондонську квартиру на понад 100 квадратів вартістю у п’ять мільйонів доларів, про яку довідалася з документів Paradise Papers — масштабного витоку даних про офшорні схеми. Згідно з цими даними, нерухомістю володіла ексдружина та донька одеського мера Труханова.

У березні минулого року детективи Національного антикорупційного бюро відкрили провадження щодо купівлі цієї нерухомості у Лондоні.

Також британські журналісти BBC Panorama зафіксували на балконі згаданої лондонської квартири Аню Ангерт, доньку Олександра Ангерта. У звіті італійських правоохоронців від 1998 року останнього називали одним із лідерів одеського кримінального угруповання. У цьому ж звіті також ішлося про близький зв’язок Ангерта і Труханова.

Питання щодо проживання доньки Ангерта у лондонській квартирі Геннадій Труханов назвав провокативним:

– У моєї доньки не було ніколи квартири, немає і не буде. Хто там проживає — якщо вам цікаво — розбирайтеся. Мені це абсолютно не цікаво, — додав він.

Детективи НАБУ в межах розслідування щодо цієї нерухомості звернулися за допомогою до міжнародних колег з Британських Віргінських островів, оскільки нерухомість офіційно оформлена на компанію, зареєстровану на цих островах.

Нагадаємо, що правоохоронці відкрили кілька проваджень стосовно ймовірної корупційної діяльності Геннадія Труханова. Серед них, зокрема, НАБУ розслідує недекларування майна посадовцем.

Фото: УНІАН

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