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Новости Одессы и Одесской области

НБУ изменил правила выпуска и использования платежных карт

НБУ изменил правила выпуска и использования платежных карт

Национальный банк Украины на этой неделе опубликовал постановление, в котором идет речь об изменении и дополнении правил пользования безналичным расчетом. Данные изменения касаются как обычных граждан, так и физических лиц-предпринимателей, платежных организаций и банков. В НБУ считают, что введение новых требований будет побуждать банки совершенствовать уровень обслуживания пользователей.

Нацбанк усовершенствовал порядок осуществления банками эмиссии (то есть выпуска) платежных карточек и операций с их использованием, сообщили в НБУ.

«Обновленный порядок учитывает современные тенденции на финансовом рынке и международную практику осуществления расчетов с использованием электронных платежных средств», — отметил регулятор.

Национальный банк ввел следующие изменения:

  • нормировал порядок использования пользователем платежного приложения;
  • нормировал деятельность информационно-технического посредника;
  • предусмотрел право физического лица, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, использовать корпоративную платежную карту;
  • предусмотрел право эмитировать (подключать) к счету, открытому на имя физического лица, признанного судом недееспособным, электронное платежное средство законного представителя (опекуна) этого физического лица;
  • определил право банка передавать пользователю платежную карту через своего агента, которому предоставлено право осуществлять идентификацию/верификацию клиентов;
  • определил обязанность банка предусматривать порядок выдачи/передачи электронного платежного средства пользователю в договоре с клиентом.
  • Также НБУ уточнил требования о праве доверенного лица клиента получать платежную карточку, но без права пользоваться ей, и обязанности поставщика платежных услуг информировать пользователей о стоимости своих услуг до начала инициирования перевода.

Постановление Правления Национального банка Украины № 142 от 29 ноября 2019 года вступило в силу 10 декабря 2019 года.

Фото: psm7.com

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