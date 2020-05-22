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Новости Одессы и Одесской области

Названы имена лучших и худших депутатов Одесского горсовета: кто эти люди?

Названы имена лучших и худших депутатов Одесского горсовета: кто эти люди?

Положительные персональные оценки по открытости, прозрачности, добропорядочности и подотчетности получила только треть депутатов Одесского горсовета. Эту информацию озвучили представители Одесской областной организаци «Комитета избирателей Украины» во время пресс-конференции 22 мая.

По результатам оценивания в рамках кампании «Аттестация депутатов местных советов», максимальный балл «5» за свою деятельность в течение 2019 года получили три депутата: Алексей Еремица, Ольга Квасницкая и Анна Позднякова. Минимальную оценку «1» получил Алексей Кисловский.

По сравнению с предыдущим годом, по данным Одесской областной организации КИУ, количество депутатов, которые получили наивысшую оценку уменьшилась более чем в два раза: с семи депутатов до трех. Также уменьшилось количество депутатов, которые получили оценку «4» – с 33 до 20.

По сравнению с предыдущим годом, с 5 до 4 баллов уменьшились оценки у Оксаны Гончарук, Александра Иваницкого, Лилии Леонидов и Вадима Терещук. С 4 до 3 баллов уменьшились оценки одиннадцати депутатов, с 4 до 2 баллов – девяти депутатов. Еще у десяти депутатов горсовета оценки уменьшились с 3 до 2 баллов.

По результатам опроса в качестве трех «лучших депутатов» Одесского городского совета в течение четвертого года полномочий назвали Лилию Леонидову (60% опрошенных экспертов), Ольгу Квасницкую (57% экспертов) и Анну Позднякову (57% экспертов).

Также определилась и тройка «худших депутатов». В их числе оказались Ирина Куценко (30% опрошенных экспертов), Андрей Кисловський (22% экспертов) и Юрий Шумахер (22% экспертов). Кроме них, в число «плохих депутатов» 19% экспертов отнесли и Олега Брындака.

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