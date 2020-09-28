Что будет с пенсиями? В 2021 году планируют несколько повышений и уравниловку

Верховная Рада еще не приняла закон о госбюджете на 2021 год. Но Кабмин уже поторопился утвердить решение о повышении пенсий в следующем году. Чем обещают порадовать пенсионеров?

Об индексации и возрастных доплатах

Запланированные на ближайшие годы повышения пенсии прописали в Постановлении Кабинета Министров «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем» №849 от 16 сентября 2020 года. Если коротко, то из постановления можем узнать следующее:

– с 1 марта 2021 года обещают провести традиционную индексацию пенсии;

– с 1 июля 2021 года по 400 гривен в месяц добавят пенсионерам 75-79 лет (80-летним и старше установили надбавку по 500 гривен в этом году);

– с 1 июля 2021 года до 2500 гривен подтянут пенсии для людей со стажем 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин (если у кого-то пенсия на тот момент будет меньше);

– с 1 марта 2022 года будут индексировать не только основной размер пенсии, но и указанные выше надбавки для лиц 75-80 лет и старше.

Повышения ожидаются не ранее чем через полгода, а в некоторых пунктах речь идет даже о 2022 годе. Далеко идущие планы, но решение о них принято уже сейчас. Возникает ощущение, что это очередной предвыборный ход перед местными выборами.

Какой будет минималка?

Интересно, что если нынешний проект бюджета примут без изменений, то минимальная пенсия по возрасту для женщин со стажем 30 лет и для мужчин со стажем 35 лет с 1 января вырастет до 2400 гривен, а с 1 июля – до 2600 гривен. Это связано с обещанным увеличением минимальной зарплаты до 6000 гривен с 1 января и до 6500 гривен с 1 июля 2021 года. Минимальная пенсия для указанной категории граждан устанавливается в размере 40% от минимальной зарплаты. Сегодня это 2000 гривен при минимальной зарплате в 5000 гривен, что установлено с 1 сентября.

К слову, сегодня при наличии стажа 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин) общий размер пенсии не может быть ниже 2100 гривен. А у лиц со стажем 20 и 25 лет соответственно, которым исполнилось 80 лет и больше, пенсия не может быть ниже 2600 гривен. Это прописано в Постановлении Кабинета Министров №251 от 1 апреля 2020 года.

В итоге получится так, что к 1 июля следующего года пенсии у многих примерно сравняются и будут начисляться в пределах 2500-2600 гривен независимо от количества стажа.

Опять уравниловка? Если у человека была маленькая зарплата, то выходит, что плюс-минус 10 лет стажа ничего не решают. Более того, один на другой наслаиваются сразу несколько нормативных документов, из-за чего по факту повышение пенсии опять таки смогут ощутить не все. Например, после индексации в марте часть пенсий подрастет до указанных выше сумм и с 1 июля их уже тогда не увеличат или увеличат незначительно.

Кто выиграет от повышения пенсии?

Больше всего выгоду ощутят те, у кого пенсии самые маленькие. Сейчас прожиточный минимум и минимальная пенсионная выплата составляют 1712 гривен. С 1 декабря эту сумму планируют увеличить до 1769 гривен – и до 1854 гривен с 1 июля 2021 года. Но согласно новому постановлению, всем женщинам при стаже не менее 20 лет и мужчинам при стаже не менее 25 лет будет гарантирована пенсия в размере не менее 2500 гривен.

Важно не запутаться в таких понятиях, как минимальная пенсионная выплата, основной размер пенсии, общий размер пенсии и т.п. В любом случае каждая пенсия просчитывается индивидуально и в дальнейшем все придется рассматривать на индивидуальных примерах.

Все эти перерасчеты касаются в основном пенсий, рассчитанных на общих основаниях, то есть по нормам Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Военнослужащие, госслужащие, научные работники по-прежнему остаются за бортом. В лучшем случае таким людям станет выгоднее переходить со своих специальных пенсий на обычные пенсии по возрасту.

Сергей Коробкин, независимый консультант

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