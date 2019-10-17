Одесская журналистка попала в десятку фаворитов Кубка мира по курению трубки

Самое масштабное трубокурское соревнование — Кубок мира по медленному курению трубки — прошло недавно во Львове. Одесская команда показала на этих соревнованиях достойный уровень, а отдельные атлеты — выдающиеся личные результаты. Одной из фавориток чемпионата, попавшей в десятку, стала корреспондент «Одесской жизни» Тая Найденко. Она продержалась больше двух часов и показала лучшее время по всей Ассоциации трубочных клубов Украины.

Трубка мира для 16-ти стран-участниц

Говоря о масштабах, мы не преувеличиваем! На чемпионат съехались 62 команды из 16 стран мира, включая ближнее зарубежье (от Польши до Венгрии) и гораздо более дальних друзей (Дания, Япония, Италия). Всего в соревновании приняло участие 254 трубокура, еще несколько сотен гостей стали группой поддержки.

Подобные чемпионаты проходят по всему миру уже много десятилетий, но Украина впервые получила право провести Кубок мира у себя. При этом Ассоциация трубочных клубов Украины и Львовский клуб трубокуров провели огромную подготовительную работу.

Начиная с организации (зал, встреча и сопровождение гостей, призовой фонд), и заканчивая той работой, которую должны делать наши политики: убедить множество зарубежных гостей в том, что Украина — достаточно безопасная страна, было не просто. Но международное событие всё же удалось на славу — и как соревнование, и как встреча единомышленников-друзей!

«Первые трубки» Одессы

Командами-победителями Кубка мира-2019 стали традиционные лидеры трубокурского спорта — итальянцы. Первые два места достались «Calumet PC Cornuda 1» (результат 6 час. 40 мин.) и «Pipa Club Castello di Conegliano» (6 час. 35 мин.). Третье место с результатом 5 час.54 мин. заняла команда «Csokonal PC A» из Венгрии.

Победителем Кубка мира в личном зачете стал итальянец Луиджи Гава из команды «PC Castello di Conegliano», прокуривший 2 ч. 38 мин.

Одесская команда заняла на Кубке мира достойное 8-е место со временем 4 час. 36 мин. 28 сек. Впрочем, как известные индивидуалисты, одесситы отличились в личном зачете. «Первыми трубками» города стали Борис Яворский (1 час 34 мин.), Дмитрий Гуринчик (1 час 50 мин.) и Тая Найденко (2 часа 1 мин.), заняв 40-е, 18-е и 10-е места в мировом рейтинге.

Результат одесситки Таи Найденко стал также лучшим по всей Ассоциации трубочных клубов Украины, а в женском мировом зачете она уступила только австрийке Элизабет Добниг, прокурившей на 12 минут дольше.

Фото: “ОЖ”