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Новости Одессы и Одесской области

Наш Netflix: украинское кино теперь можно будет смотреть в онлайн-кинотеатре

Наш Netflix: украинское кино теперь можно будет смотреть в онлайн-кинотеатре

Takflix – это новый онлайн-кинотеатр, который с 31 декабря начинает показывать современное украинское кино. Название придумано по аналогии с американским Netflix.

Как сообщает theБабель, билет в онлайн-кинотеатре будет стоить 50 грн. Первый фильм покажут 31 декабря – это будет лента украинского режиссера Корнея Грицюка «2020: Безлюдная страна». Лента появится на сайте Takflix в 20:20, тогда же можно будет купить билет.

После первого показа фильмы будут доступны на сайте минимум несколько месяцев, но билет будет действовать всего несколько дней. В отличие от американского Netflix, на Takflix пока не будет подписки. На каждый фильм надо будет покупать отдельный билет.

Первые полгода кинотеатр будет работать в тестовом режиме, а премьеры будут проходить раз в месяц. Это будут авторские и независимые фильмы украинского производства.

Проектом руководит режиссер Надежда Парфан. Ранее она была соучредителем кинотеатра «42», Фестиваля кино и урбанистики «86», автором документального фильма «Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго».

Фото: broadcast.net.ua

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