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NASA отправит женщину на Луну

NASA отправит женщину на Луну

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) планирует высадить первую женщину на Луну уже до конца нынешнего десятилетия. Первая женщина высадится на Луну в рамках космической программы “Артемида”.

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Об этом сообщает CBS.

В программе “Артемида” будут участвовать по 9 мужчин и женщин, рассказала руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон.

Кстати, изначально высадка первой женщины на Луну планировалась на 2024. Но после смены руководства США, новый глава NASA назвал эту цель не реальной, потому что не хватает финансирования.

Фото: Гисметео

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