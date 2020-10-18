Нападение на дальнобойщика под Одессой: грабители забрали 21 тонну говядины

В Одесской области неизвестные напали на водителя грузовика, избили и связали его, отобрали 3 тысячи долларов, а из фургона забрали 21 тонну телятины.
Гражданин Азербайджана загрузил свою фуру мясом в Тернопольской области и 16 октября направлялся в Черноморск, чтоб переправиться в Турцию.
По дороге он остановился, заподозрив неполадку в машине. И тут на него напали, брызнули газом из баллончика и водитель потерял сознание. Позже у дамбы Хаджибейского лимана, связанным в машине, его обнаружил товарищ.
Нападавших ищут, пишет “Думская” со ссылкой на информацию полиции.