Новости Одессы и Одесской области

Нападение на дальнобойщика под Одессой: грабители забрали 21 тонну говядины

В Одесской области неизвестные напали на водителя грузовика, избили и связали его, отобрали 3 тысячи долларов, а из фургона  забрали 21 тонну телятины.

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Гражданин Азербайджана загрузил свою фуру мясом в Тернопольской области и 16 октября направлялся в Черноморск, чтоб переправиться в Турцию.

По дороге он остановился, заподозрив неполадку в машине. И тут на него напали, брызнули газом из баллончика и водитель потерял сознание. Позже у дамбы Хаджибейского лимана, связанным в машине, его обнаружил товарищ.

Нападавших ищут, пишет “Думская” со ссылкой на информацию полиции.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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