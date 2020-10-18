Нападение на дальнобойщика под Одессой: грабители забрали 21 тонну говядины

Гражданин Азербайджана загрузил свою фуру мясом в Тернопольской области и 16 октября направлялся в Черноморск, чтоб переправиться в Турцию.

По дороге он остановился, заподозрив неполадку в машине. И тут на него напали, брызнули газом из баллончика и водитель потерял сознание. Позже у дамбы Хаджибейского лимана, связанным в машине, его обнаружил товарищ.