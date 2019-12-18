Найбільша кількість іграшок та найвища вежа: як в Одесі встановили одразу три рекорди України

Сьогодні, 18 грудня, волонтери одеського благодійного фонду «Добрий Самарянин» побудували вежу зі ста тисяч подарунків для дітей з малозабезпечених сімей та інтернатів.
Про це повідомляє Одеса.онлайн.
Вежу з 110 тисяч різдвяних подарунків спорудили за 5 годин.
40 волонтерів протягом п’яти годин споруджували в сквері імені Гамова гігантську піраміду з 110 тисяч різдвяних подарунків, які призначені для дітей з малозабезпечених сімей та інтернатів.
До 16:00 піраміда була готова. Досягнення одеських благодійників зафіксували представники Національного реєстру рекордів України.
Гігантська піраміда з подарунків виграла відразу в трьох номінаціях: «найвища піраміда з настільних ігор», «піраміда з найбільшої кількості настільних ігор» і «найбільша кількість настільних ігор, переданих благодійному фонду».
Фото: Одеса.онлайн
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