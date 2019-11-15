Наглядачки Одеського музею західного і східного мистецтва отримали сучасну уніформу (фото)

Тепер жінки будуть одягнуті у жилети-піджаки з емблемою музею.
Про це повідомила заступниця директора музею Тетяна Міхейцева.
А ви вже бачили нову форму у наших музейних наглядачок? Ще ні?! Тоді швидше приходите в Одеський музей західного і східного мистецтва: тут кожен день моделі високого віку в оточенні високого мистецтва дефілюють в елегантній і класної обновці. Вам сподобається, – зазначила вона у Facebook.
Працівниці музею отримали мінімалістичні стильні жилети створені українським брендом SHA Odessa.
Фото: Катерина Міхейцева