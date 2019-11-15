Наглядачки Одеського музею західного і східного мистецтва отримали сучасну уніформу (фото)

Про це повідомила заступниця директора музею Тетяна Міхейцева.

А ви вже бачили нову форму у наших музейних наглядачок? Ще ні?! Тоді швидше приходите в Одеський музей західного і східного мистецтва: тут кожен день моделі високого віку в оточенні високого мистецтва дефілюють в елегантній і класної обновці. Вам сподобається, – зазначила вона у Facebook.

Працівниці музею отримали мінімалістичні стильні жилети створені українським брендом SHA Odessa.

Фото: Катерина Міхейцева

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