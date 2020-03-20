Нагадають дотримуватися умов карантину: в Одесі курсуватимуть рятувальники у автомобілях з гучномовцями

З 20 березня по вулицях міст України курсуватимуть автомобілі з гучномовцями і будуть інформувати людей про правила поведінки в період карантину.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
– Відсьогодні по всій Україні задля інформування громадян про необхідність дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил, спрямованих на запобігання зараженню коронавірусною інфекцією, організовано курсування автомобілів оперативно-рятувальної служби, обладнаного гучномовними пристроями, – йдеться у повідомленні.
- У зв’язку з карантином, громадянам наполегливо рекомендується без крайньої необхідності не залишати місця проживання!
- не виходьте на вулицю без нагальної потреби;
- не відвідуйте місця скупчення людей;
- під час перебування на вулиці одягайте захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше ніж 2 метри;
- дотримуйтесь заходів особистої гігієни;
- подбайте про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним, аби їм не довелось виходити на вулицю.
Дисципліна та виконання усіх особистих та загальних заходів безпеки є протидією поширенню коронавірусної інфекції!
У Києві організовано курсування автомобіля оперативно-рятувальної служби, обладнаного гучномовними пристроями
Сьогодні у Києві, а відзавтра по всій Україні: задля інформування громадян про необхідність дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил, спрямованих на запобігання зараженню коронавірусною інфекцією, організовано курсування автомобілів оперативно-рятувальної служби, обладнаного гучномовними пристроями.Рятувальники нагадують! У зв’язку з карантином, громадянам наполегливо рекомендується без крайньої необхідності не залишати місця проживання!❌ не виходьте на вулицю без нагальної потреби;❌ не відвідуйте місця скупчення людей;✅ під час перебування на вулиці одягайте захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше ніж 2 метри;✅ дотримуйтесь заходів особистої гігієни;✅ подбайте про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним, аби їм не довелось виходити на вулицю.Дисципліна та виконання усіх особистих та загальних заходів безпеки є протидією поширенню коронавірусної інфекції!
Gepostet von ДСНС України am Donnerstag, 19. März 2020
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