Нагадають дотримуватися умов карантину: в Одесі курсуватимуть рятувальники у автомобілях з гучномовцями

У Києві організовано курсування автомобіля оперативно-рятувальної служби, обладнаного гучномовними пристроями

Сьогодні у Києві, а відзавтра по всій Україні: задля інформування громадян про необхідність дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил, спрямованих на запобігання зараженню коронавірусною інфекцією, організовано курсування автомобілів оперативно-рятувальної служби, обладнаного гучномовними пристроями.Рятувальники нагадують! У зв’язку з карантином, громадянам наполегливо рекомендується без крайньої необхідності не залишати місця проживання!❌ не виходьте на вулицю без нагальної потреби;❌ не відвідуйте місця скупчення людей;✅ під час перебування на вулиці одягайте захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше ніж 2 метри;✅ дотримуйтесь заходів особистої гігієни;✅ подбайте про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним, аби їм не довелось виходити на вулицю.Дисципліна та виконання усіх особистих та загальних заходів безпеки є протидією поширенню коронавірусної інфекції!

Gepostet von ДСНС України am Donnerstag, 19. März 2020