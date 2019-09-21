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Новости Одессы и Одесской области

Наезд на митингующих в Одессе: как это было (видео)

Наезд на митингующих в Одессе: как это было (видео)

В сеть попал ролик, где видно как во время протестов на Таирова женщина-водитель сбила несколько участников акции.

Как мы уже писали, 20 сентября одесситы устроили митинг против строительства жилого комплекса в их районе. При этом протестующие переркыли улицу Академика Королева, блокируя проезд транспорта.

Позже стало известно о неприятном инциденте, в результате которого, по данным очевидцев, пострадало пять человек. Серьезные травмы получило двое, их забрали в больницу. Одной из жертв стал правоохранитель, у которого из-за ДТП сломана нога.

Как стало понятно из видео, инциденту предшествовала просьба женщины уступить ей дорогу. Она сигналила, всем своим видом демонстрируя, что ей срочно нужно проехать. Как пояснила позже автомобилист, она спешила забрать ребенка с тренировки.

Однако люди продолжали ходить по проезжей части. А потом несколько человек набросились на машину. В авто разбили лобовое и заднее стекла, а женщину чуть не избили. В итоге, спасаясь от разъяренной толпы, автомобилист ударила по газам.

Инцидент расследует полиция. Как сообщили в ГУНП, пока водителя подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта.

Фото: usionline.com

Видео: Полиция Одесчины

 

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