Из-за акции протеста на Таирова в Одессе застряли троллейбусы

Как мы уже сообщали, одесситы перекрыли улицу Академика Королева.

Они протестуют против строительства многоэтажки на месте бывшего детсада.

Митинг уже омрачил несчастный случай. Автомобилист сбил участника акции протеста и наехал на правоохранителя.

А по данным очевидцев, пострадало пять человек.

А недавно в КП “Одесгорэлектротранс” сообщили, что митингующие на Королева мешают проехать рогатому транспорту. Они шагают взад-вперед по проезжей части, из-за чего в Киевском районе встало три троллейбуса: №№7,11 и 12.

Фото: upload.wikimedia.org