Время загадывать желания: одесситы смогут наблюдать завораживающее космическое явление

В ночь с 11 на 12 августа в Украине и, в частности, в Одессе можно будет наблюдать за самым зрелищным в этом году метеорным потоком Персеиды, который в это время достигнет своего пика. А согласно народному поверью, если загадать желание в самый пик звездопада, оно обязательно сбудется.

Чем же так примечательно это завораживающее астрономическое явление?

Метеорный поток Персеиды можно наблюдать ежегодно со стороны созвездия Персея. Он образуется, когда Земля, вращаясь вокруг Солнца, каждый год проходит через огромный шлейф пыли и обломков кометы Свифта-Туттля, достигающий миллиардов километров в длину.

Человечество давно наблюдает за этим метеорным потоком. Первому задокументированному сообщению о нем уже почти две тысячи лет. В Европе Персеиды называли «Слезами святого Лаврентия», умершего мученической смертью 10 августа 258 года. По легенде, в этот день льются горячие слезы святого.

В этом году наиболее благоприятное время для того, чтобы посмотреть на «падающие звезды»: ночь с 11 на 12 августа (пик метеорного потока) и примерно еще десять дней. Причем в пиковое время, когда звездопад будет особенно сильным, можно будет увидеть до ста метеоров в час. Как считают астрологи, это лучший период для того, чтобы загадывать желания. Сформулируйте четко и конкретно то, что хотите попросить у Вселенной, и проговорите это про себя во время звездопада.

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Фото: Зеркало недели