Сегодня ночью в Одессе можно наблюдать «Звездопад Персеиды»

Ежегодно в середине августа в северном полушарии могут увидеть Звездопад Персеиды. В Одессе его будет видно в ночь с 12 на 13 августа.

Что такое звездопад Персеиды?

«Звездопад» – условное название явления. На самом деле событие есть поток сгорающих метеоритов. Каждый год примерно в августе наша планета проходит созвездие Персея через хвост кометы Свифта-Туттля. Обломки этой кометы сгорают в атмосфере, которая выглядит как звездопад.

Когда ожидается пик звездопада?

В 2022 году звездопад Персеиды продлится с 17 июля по 25 августа. Большинство этих дней наблюдать явление можно только в телескопе. Невооруженным взглядом увидеть метеориты можно будет с 8 по 14 августа, а пик приходится на ночь с 12 на 13 августа. Этой ночью метеориты будут отчетливо видны.