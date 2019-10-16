“Получили незашкваренного”: несколько слов “за нового одесского губернатора”

Одесская область, несколько месяцев остававшаяся без главы областной администрации, получила нового руководителя. Им стал 36-летний предприниматель Максим Куцый. По словам Президента Украины Владимира Зеленского, именно Куцый оказался самым «чистым» из всех кандидатур, то есть человеком без явного криминала и компрометирующих связей.

«Извините за сленг!»

11 октября в ходе рабочей поездки в Одессу Президент представил нового главу Одесской ОГА и поздравил Максима Куцого с назначением. Напомним, что предыдущий протеже Зеленского в июне проверку общественным мнением не прошла. Кандидатура Андрея Андрейчикова вызвала немногочисленные, но довольно жесткие протесты со стороны одесских активистов по причине приписываемых ему связей с одесскими сепаратистами. Его основной бизнес (экспорт украинского металлолома в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику) также не вызвал особого доверия.

С учетом неудачного «пробного» назначения, Президентом были озвучены и другие кандидатуры: общественный деятель и волонтер Татьяна Петракевич, депутат одесского горсовета Ольга Квасницкая, бизнесмен Максим Куцый и бывший директор юрдепартамента мэрии Максим Болдин. В пользу Максима Куцего сыграл главным образом факт отсутствия связей с ключевыми фигурами украинской политики и крупного бизнеса.

– У нас есть такое слово, извините за сленг, – «зашкваренный», – пояснил Президент. – Ну, есть такое слово, особенно если человек был тем или иным в каком-то бизнесе или был в политике. Мы посчитали, что именно Максим – и это реальная статистика – он самый «чистый» человек. На него в принципе ничего нет.

Тем не менее, некоторые СМИ уже отметили, что Куцый «считается креатурой министра внутренних дел Арсена Авакова», не уточняя источников такой информации.

Первые обещания «проактивного» главы ОГА

Максим Куцый уже успел принять участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования Дня защитника Украины в Одессе и сделать ряд многообещающих заявлений.

Так, матерям бойцов, погибших в АТО, он дал слово как можно скорее разобраться с проблемой установки памятного мемориала одесситам-защитникам Украины.

Новый глава ОГА также заверил, что двери его кабинета всегда открыты, и призвал жителей Одесской области приходить к нему, чтобы решать проблемы региона вместе. Озвучил Куцый и тот ряд задач, которые ему самому видятся первоочередными: борьба с коррупцией, повышение инвестиционной привлекательности региона, улучшение качества жизни граждан.

Что касается команды, с которой глава области собирается решать поставленные задачи, то здесь, по его словам, достаточно много вакантных позиций.

– Приглашаю всех желающих принять участие в социальном и кадровом лифте! Если у граждан есть проактивная позиция и желание помочь региону, то я с удовольствием готов принять их в свою команду, — заявил губернатор.

Досье «ОЖ»

36-летний Максим Куцый родом из Одессы, он женат и воспитывает сына. Высшее образование получил в Национальной академии внутренних дел, после чего некоторое время работал в МВД.

Согласно декларации в реестре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, в 2018 году доход Куцого составил 3,7 млн грн., из них 1,9 млн грн. — от предпринимательской деятельности. Доход супруги Куцого составил почти 900 тыс. грн. Новый глава Одесской ОГА также задекларировал:

– криптовалюты – на $2,6 млн;

– $180 тыс. наличными, 2,3 тыс. евро и 246 тыс. грн. – на банковских счетах;

– две квартиры в Киеве и земельный участок площадью 1200 кв. м в Киевской области;

– автомобиль Audi A4 Sline стоимостью 470 500 грн.

Максим Куцый является конечным бенефициаром нескольких киевских компаний: ООО «Сервис и менеджмент», ООО «Медийный партнер», ООО «Цифровое партнерство» и «Сити корпус».

Фото: ua-rating.com