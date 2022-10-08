Над Черным морем «минуснули» беспилотник рашистов – второй за день

Сегодня вечером, 8 октября 2022 года, зенитчики сбили очередной вражеский беспилотник.

Как сообщает воздушное командование «Юг», около 19:30 силами и средствами противовоздушной обороны ликвидирован очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня на подлете с моря в Одесскую область.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня днем российский беспилотник силы ПВО сбили над Белгородом-Днестровским.

А вечером 7 октября на Юге Украины били сбиты три дрона-камикадзе Shahed-136, которыми россияне попробовали атаковать Одесскую и Николаевскую области.