В небе над Одесчиной сбили вражеский беспилотник

Сегодня днем, 8 октября 2022 года, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» был ликвидирован очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня.
Об этом сообщает пресс-служба воздушного командования «Юг».
Тип сбитого беспилотника уточняется.
Факт сбития российского беспилотника подтвердил и городской голова Белгорода-Днестровского Виталий Граждан.
«Без паники, ПВО отработало на отлично!», – прокомментировал местный Телеграм-канал «Аккерман Офіційний».
Стоит отметить, что воздушная тревога сегодня в регионе не объявлялась.
Напомним, вечером 7 октября на Юге Украины били сбиты три дрона-камикадзе Shahed-136, которыми россияне попробовали атаковать Одесскую и Николаевскую области.
Фото с Телеграм-канала «Аккерман Офіційний»