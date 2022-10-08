Новости Одессы и Одесской области

В небе над Одесчиной сбили вражеский беспилотник

В небе над Одесчиной сбили вражеский беспилотник

Сегодня днем, 8 октября 2022 года, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» был ликвидирован очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня.
Об этом сообщает пресс-служба воздушного командования «Юг».

Тип сбитого беспилотника уточняется.

Факт сбития российского беспилотника подтвердил и городской голова Белгорода-Днестровского Виталий Граждан.

«Без паники, ПВО отработало на отлично!», – прокомментировал местный Телеграм-канал «Аккерман Офіційний».

Сбили беспилотник2

Стоит отметить, что воздушная тревога сегодня в регионе не объявлялась.

Напомним, вечером 7 октября на Юге Украины били сбиты три дрона-камикадзе Shahed-136, которыми россияне попробовали атаковать Одесскую и Николаевскую области.

Фото с Телеграм-канала «Аккерман Офіційний»

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить