В небе над Одесчиной сбили вражеский беспилотник

Оккупанты снова атаковали Одесскую область дронами-камикадзе 7 октября на Юге Украины сбиты три дрона-камикадзе «Shahed-136», которыми россияне попробовали атаковать Одесскую и Николаевскую области. ПОДРОБНЕЕ

День улыбки: чему радуются одесситы во время войны? (видео) В первую пятницу октября в мире отмечают Международный День улыбки. Несмотря на то, что Украина сейчас переживает нелегкие времена, мы решили спросить у одесситов, находят ли они поводы улыбаться и что их радует во время войны. ПОДРОБНЕЕ