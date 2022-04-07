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Начались 43-и сутки войны в Украине: российские солдаты все чаще отказываются воевать

Начались 43-и сутки войны в Украине: российские солдаты все чаще отказываются воевать

Сегодня, 7 апреля 2022 года, начались 43-и сутки с начала российского военного вторжения в Украину. Полномасштабная агрессия рф против нашей страны продолжается.
О ситуации на фронтах сообщает Генштаб ВСУ.

Согласно информации ВСУ, основные усилия путинских захватчики сейчас сосредоточивают на подготовке к наступательной операции на востоке Украины.

Также враг ведет активные действия на Слобожанском, Донецком, Южнобужском и Таврическом направлениях: продолжается блокада Харькова, ведутся артобстрелы населенного пункта Попасная. Также оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону подразделений украинских войск в районе населенного пункта Новотошковское.

На Южнобужском направлении враг пытается восстановить боеспособность своих подразделений и при этом проводит «жесткие фильтрационные мероприятия» на временно занятых территориях Херсонской области.

Между тем, по данным Генштаба, российские военнослужащие часто отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях на территории Украины. Их морально-психологическое состояние в ВСУ оценивают как низкое и имеющее тенденцию к ухудшению.

Командование вооруженных сил российской федерации пытается решить вопрос пополнения своих подразделений: военные комиссариаты активизировали работу с военнообязанными, уволенными с военной службы после 2012 года и имеющими военно-учетные специальности водителя, механика-водителя, разведчика, а также младших командиров. При этом официальной причиной вызова в военкоматы является проведение собрания по подготовке по указанным военным специальностям сроком на 3 месяца.

Также на территории так называемой приднестровско-молдавской республики проводится соответствующая агитационная работа с населением, имеющим российское гражданство.

Оккупанты продолжают принудительный вывоз населения Мариуполя во временно оккупированные районы Донецкой области.

За прошедшие сутки группировка Воздушных сил ВСУ сбила крылатую ракету, беспилотник и боевой самолет, а авиация Воздушных сил продолжала нанесение ракетно-бомбовых ударов по оккупационным войскам.

Об общих потерях врага станет известно немного позже.

Также напомним, что в Одессе и Одесском регионе эта ночь прошла спокойно и без обстрелов.

Фото с Facebook-страницы 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

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Редакция ПРОФИЛЬ

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