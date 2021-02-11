Нацбанк вводит в оборот две памятных монеты в честь изучения космоса

Национальный банк Украины вводит в оборот сразу две памятных монеты номиналом 5 гривен, посвященных старейшим обсерваториям Восточной Европы – Астрономической обсерватории Львовского университета и Николаевской астрономической обсерватории.

Об этом говорится на сайте Нацбанка.

Первая монета выпущена в честь 250 летнего юбилея обсерватории Львовского национального университета им. И. Франко. Ее основали в 1771 году, с чем связывают начало развития астрономии во Львове.

Вторая монета посвящена 200-летнему юбилею Николаевской астрономической обсерватории. Она появилась в 1821 году для обеспечения Черноморского флота часами, картами и обучения морских офицеров астрономическим методам ориентирования. Эти обсерватории считаются одними из старейших в Восточной Европе.

Обе монеты выпущены тиражом в 35 тыс. штук.

Фото: Южбудньюз и пресс-служба НБУ