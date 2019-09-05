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Новости Одессы и Одесской области

Нацбанк: восени надійдуть в обіг нові 5-гривневі монети

Нацбанк: восени надійдуть в обіг нові 5-гривневі монети

Національний банк України планує восени 2019 року випустити в обіг монети номіналом у 5 гривень.

Про це глава Нацбанку Яків Смолій повідомив журналістам УНІАН.

– Зараз я не готовий сказати, коли (заплановано) випуск (монет номіналом) 5 гривень. Але думаю, це очікується восени, — повідомив Смолій.

Голова НБУ пообіцяв, що регулятор завчасно проінформує громадськість про випуск нових монет.

У Національному банку раніше анонсували випуск в обіг монет номіналом 5 гривень у 2019 році, 10 гривень – у 2020 році.

Фото: LIGA.net
 

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