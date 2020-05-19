Нацбанк випустить сувенірну срібну банкноту номіналом 1000 гривень

Завтра, 20 травня, Національний банк України випустить сувенірну банкноту зі срібла, яка відтворює дизайн банкноти номіналом 1000 гривень зразка 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Її виготовлено зі срібла 999,9 проби, маса в чистоті – не менше 124,4 г, розміри: 133 × 66 × 1,35 мм, тираж – 300 штук. Банкнота оздоблена голограмою.

На першому етапі її реалізація відбудеться через електронні аукціони на Універсальній товарній біржі “Контрактовий дім УМВБ”. Про проведення аукціонів буде повідомлено додатково.

Не реалізовані на електронних аукціонах сувенірні срібні банкноти надійдуть для продажу через існуючі канали реалізації нумізматичної продукції Національного банку.

Фото: НБУ

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