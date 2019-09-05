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Новости Одессы и Одесской области

На згадку нащадкам: у відреставрований Будинок Руссова заклали пам’ятну капсулу

На згадку нащадкам: у відреставрований Будинок Руссова заклали пам’ятну капсулу

Також колір будівлі зробили подібним до первісного, зовні будівля стала світло-зеленою, а ліпнина – білою.

Мер Одеси Геннадій Труханов заклав пам’ятну капсулу в нішу біля головного входу в Будинок Руссова.

Про це повідомляє Одессит.ua.

У капсулу для нащадків помістили документ з інформацією про проведення реставрації знаменитої будівлі.

– Ми проводимо безпрецедентну за обсягом реставрацію цієї пам’ятки архітектури, повністю зберігаючи її автентичність. Відновлюємо ліпнину, покрівлю, дверні прорізи, вікна. Роботи проводяться за рахунок коштів міського бюджету. Нам довелося витратити понад 130 мільйонів гривень – більше, ніж планувалося спочатку. Перевищили бюджет тому, що в результаті реставрації виявлені елементи, які спочатку прикрашали будівлю, але потім були втрачені. Ми вирішили повернути їх до життя. Це, наприклад, центральний еркер, вази на покрівлі будинку, – розповів Геннадій Труханов.

Також збережено первісний колір пам’ятника архітектури. Згідно з експертизою матеріалів, яку провели фахівці, будівля була зовні світло-зеленою, а ліпнина – білою.

Відкрити Будинок Руссова після реставрації планується наприкінці жовтня. У ньому збережуться житлові квартири, які знаходяться в приватній власності.

Що стосується муніципальних приміщень, то депутати міськради вирішуватимуть, що в них розмістити – офіси або, наприклад, міський музей.

Нагадаємо, “Одесская жизнь” писала про деталі реставрації Будинку Руссова.

Фото: Пушкинская

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