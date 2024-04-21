На Землі вирує потужна магнітна буря: чи вщухне вона 21 квітня?

Найпотужніша магнітна буря цього місяця обрушилася на нашу планету 19 квітня. За прогнозами, найближчими днями вона досягне свого піку. Вчені визначають це як червоний, тобто найвищий рівень небезпеки.

За даними Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, в неділю, 21 квітня, очікується підвищена геомагнітна активність і «періоди штормової космічної погоди».

Тож метеозалежним людям слід сьогодні-завтра бути обачними та тримати під рукою потрібні ліки.

Остання магнітна буря цього місяця можлива 29-30 квітня. Але, за прогнозами, вона буде набагато слабшою.

Як впливають на нас магнітні бурі

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони можуть викликати перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх і метеозалежних людей, які можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння. Також можливі порушення сну та інші проблеми зі здоров’ям.

У той же час вплив магнітних бур на людину може бути різним, залежно від інтенсивності бурі, індивідуальної чутливості та загального стану здоров’я.

Важливо також відзначити, що негативний вплив магнітних бур відчувають далеко не всі люди. Хтось може відчувати лише незначний дискомфорт, а для когось «небезпечні дні» пройдуть і зовсім не поміченими.

Як уберегтися від магнітних бур

Щоб звести негативний вплив магнітних бур до мінімуму, рекомендується:

дотримуватися режиму дня, висипатися;

вживати здорову їжу;

пити багато води;

зменшити фізичні та емоційні навантаження;

приймати контрастний душ;

більше гуляти на свіжому повітрі;

при серйозних проблемах зі здоров’ям зверніться до лікаря.

Під час магнітної бурі, якщо ви відчуваєте головний біль, прикладіть до голови холодний компрес, зробіть розслаблюючу ванну, випийте трав’яний чай, проведіть час за спокійним заняттям, наприклад, читанням чи медитацією, та уникайте стресових ситуацій. За необхідності скористайтеся ліками, проте лише за умови попередньої консультації з лікарем.

І не забувайте: магнітні бурі – явище тимчасове.