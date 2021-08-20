На выходных в центре Одессы перекроют часть дорог – схемы

На предстоящих выходных в Одессе планируется перекрыть часть улиц в центре города в связи с церемонией закрытия XII Одесского международного кинофестиваля 21 августа и торжественных мероприятий по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

Так, в субботу, 21 августа, с 19:00 до 24:00 в связи с проведением концерта в рамках кинофестиваля будет ограничено движение транспорта на следующих участках:

ул. Приморская (от Военного спуска до Таможенной площади);

ул. Канатная угол Карантинного спуска;

ул. Бунина угол Польского спуска.

Во вторник, 24 августа, движение транспорта планируется ограничить:

с 08:00 до 09:30 часов – на улице Маразлиевской (на участке от дома №24 до дома №36) и переулку Сабанскому;

с 06:00 до 13:00 часов – на Лидерсовском бульваре (от ул. Успенской до Аллеи Славы).

В полиции просят водителей отнестись к временным ограничениям с пониманием и своевременно планировать свой маршрут.

Ранее в Одесском горсовете рассказали, как город отметит День государственного флага (23 августа) и День Независимости Украины (24 августа).