Новости Одессы и Одесской области

На выходных в центре Одессы перекроют часть дорог – схемы

На выходных в центре Одессы перекроют часть дорог – схемы

На предстоящих выходных в Одессе планируется перекрыть часть улиц в центре города в связи с церемонией закрытия XII Одесского международного кинофестиваля 21 августа и торжественных мероприятий по случаю 30-й годовщины независимости Украины.
Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

Так, в субботу, 21 августа, с 19:00 до 24:00 в связи с проведением концерта в рамках кинофестиваля будет ограничено движение транспорта на следующих участках:

  • ул. Приморская (от Военного спуска до Таможенной площади);
  • ул. Канатная угол Карантинного спуска;
  • ул. Бунина угол Польского спуска.

перекрытие движения 21 августа

Во вторник, 24 августа, движение транспорта планируется ограничить:

  • с 08:00 до 09:30 часов – на улице Маразлиевской (на участке от дома №24 до дома №36) и переулку Сабанскому;
  • с 06:00 до 13:00 часов – на Лидерсовском бульваре (от ул. Успенской до Аллеи Славы).

перекрытие движения 24 августа

В полиции просят водителей отнестись к временным ограничениям с пониманием и своевременно планировать свой маршрут.

Ранее в Одесском горсовете рассказали, как город отметит День государственного флага (23 августа) и День Независимости Украины (24 августа).

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить