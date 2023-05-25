Война, 456-й день: сбиты все боевые дроны врага над Украиной

Война, 455-й день: россия ежедневно теряет сотни солдат убитыми и много техники Сегодня, 24 мая 2023 года, начались четыреста пятидесятые пятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. О потерях врага и действиях наших военных на разных направлениях фронта доложили в Генштабе ВСУ. ПОДРОБНЕЕ

Veterans HUB ODESA: о жизни после победы и должном уважении к ветеранам Ежегодно 23 мая Украина отмечает День Героев. Это день памяти тех, кто посвятил свою жизнь в борьбе за независимость нашей страны. Об инъекции свободы свободного гражданина, поддержке военных и приближении победы мы поговорили с руководителем ОО «Veterans Hub Odesa» Александром Голопотелюком. ПОДРОБНЕЕ

В Одесской области разоблачили российского агента-корректировщика В Одесской области поймали российского агента, который «сливал» агрессору информацию об обороне Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области. ПОДРОБНЕЕ