Война, 456-й день: сбиты все боевые дроны врага над Украиной

Сегодня, 24 мая 2023 года, начались четыреста пятьдесят шестые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашей страны. О потерях врага и ситуации на направлениях фронта проинформировали в Генштабе ВСУ.
Российская федерация, ценой больших потерь, продолжает вести захватническую войну.
В ночь на 25 мая 2023 года враг атаковал Украину ударными дронами иранского производства «Shahed».
В общей сложности, зафиксированы пуски 36 баражирующих боеприпасов с северного и южного направлений.
Вероятно, враг имел целью атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты в западных регионах государства.
К отражению атаки привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация, мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушного командования «Юг», воздушного командования «Центр», воздушного командования «Запад» и противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины!
За прошедшие сутки противник нанес 30 авиационных ударов и совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Действия наших военных на разных направлениях
- Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Произошли 28 боевых столкновений на указанных участках фронта.
- На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.
- На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар по Юнаковке Сумской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Хотиевка и Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Волфино, Шпиль, Павловка, Кондратовка, Алексеевка и Юнаковка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Липцы, Зеленое, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бударки и Землянки в Харьковской области.
- На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиаудару в районе Кисловки. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Строевка, Каменка, Красное Первое, Редкодуб, Двухлетняя, Западное, Табаевка, Берестово, Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.
- На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Диброва. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому и Белогоровку Луганской области и Торскому и Спорному в Донецкой области.
- На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского. Нанес авиаудару в районе Белой Горы. Во вражеские обстрелы попали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка. Нанес авиационные удары возле Новокалинового, Степного и Авдеевки. Артиллерийские обстрелы зафиксированы по районам населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.
- На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, враг нанес авиаудары по районам Георгиевки и Курахово. Артобстрелы подверглись Красногоровке, Марьинке, Новомихайловке и Победе Донецкой области.
На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли Водяное, Угледар и Большую Новоселку.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Совершил обстрелы населенных пунктов Времивка и Новоселка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоселовка, Омельник, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Михайловка, Новотягинка и гигантский на Херсонщине и город Херсон.
Потери врага
Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
За прошедшие сутки наши воины также уничтожили 3 вражеских ударных БпЛА типа «Shahed» и 1 разведывательный дрон типа «Орлан-10».
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 4 склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 4 важные цели противника.
Больше подробностей о потерях врага – в инфографике:
Фото: Генштаб ВСУ