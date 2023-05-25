Ночью Одесскую область враг атаковал боевым дроном: что известно

Во время ночной воздушной атаки силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили один дрон-камикадзе типа Shahed-131/136 над Одесской областью. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного Командования «Юг».

В ночь с 24 на 25 мая 2023 года противовоздушная тревога продолжалась почти два часа: с 00:52 до 02:44.

Именно в это время враг атаковал юг Украины боевыми дронами. Один дрон-камикадзе наши силы ПВО сбили над Одесской областью, еще три дрона сбили силы ПВО над Николаевской областью.

Всего в эту ночь россия выпустила на нашу страну 36 баражирующих боеприпасов по северному и южному направлениям.

Вероятно, враг имел целью атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты в западных регионах государства. К отражению атаки привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация, мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушного командования «Юг», воздушного командования «Центр», воздушного командования «Запад» и противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины! — сообщили в ОК «Юг» Напоним, что вечером 17 мая российские агрессоры произвели ракетный обстрел Одессы и ее окрестностей. Город с пригородами трясся от взрывов, раздававшихся во всех концах города. Фото: Генштаб ВСУ